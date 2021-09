Danni Suzuki fala da relação com ex-marido: Parceria acima de tudo

01/09/2021 | 16:11



O casamento acabou, mas a parceria continua! Logo depois de surpreender os seguidores ao parabenizar o ex-marido nas redes sociais, Danni Suzuki revelou que mantém uma amizade especial com Fábio Novaes, pai de Kauai.

Durante uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut, a atriz disparou:

Eu acho que a gente tem que ter parceria acima de tudo. Fábio é a pessoa que vai estar do meu lado independentemente de ser meu marido porque temos um projeto juntos, o nosso filho. Então, nossa relação tem que ser limpa, verdadeira. Eu tenho que confiar nele e ele, em mim. Dentro do nosso universo existe amor, verdade e respeito. Foi um processo construir isso. Não foi da noite para o dia. A gente passou por muitas situações difíceis, entre trancos e barrancos. Chegou um determinado momento em que nós dois entendemos que, para nosso filho ser feliz e não sofrer com o impacto das nossas adversidades, teríamos que chegar a um acordo. Isso é o efeito da maturidade. Compreende-se que na vida existem coisas mais importantes (do que certas brigas). Não existe nada mais importante, por exemplo, do que nosso filho. Hoje converso com ele sobre qualquer assunto. Conquistamos um outro lugar de amor, o de família, de carinho, respeito. A gente se ajuda sempre que possível, negocia as coisas com Kauai. Eu viajo muito a trabalho e ele também. Então, negociamos até os momentos em que nosso filho não quer nem mãe nem pai por perto.

Quando questionada sobre o filho, a mamãe coruja não poupou elogios ao garoto de dez anos de idade:

Ele é um pouco geek. Gosta muito das influências da cultura japonesa como anime, jiu-jítsu. Ele faz aula particular de japonês. Nem foi algo que eu incentivei. Ele que quis estudar. Faz três vezes por semana, amarradão! Kauai também adora xadrez, dadinhos de cubo colorido, capoeira. Ele é muito ativo.

A atriz ainda contou sobre o seu novo filme, intitulado Um Casal Inseparável, em que interpreta uma médica toda segura de si.

Sou como ela no sentido de ir atrás do que quero. Mas nem sempre as coisas são como a gente imagina. Já quebrei muito a cara por confiar demais nas pessoas. De qualquer jeito, eu pago para ver. Mas, no meu caso, se reencontro um ex-amor das antigas e agora ele está em conflito, não vou entrar nessa de não ter dúvidas do que pode acontecer. Depois que a gente tem filho, cria um outro conceito de família. Às vezes, uma mulher pensa: Vou arriscar. Ele está mal com a esposa. Mas, muitas vezes, dentro de um casamento existem altos e baixos. Usar isso (as fraquezas do outro ou de seu relacionamento) como um artifício para interferir é desonesto, injusto, disse.