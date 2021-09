Marcos Mion comemora participação de Tiago Leifert na estreia do 'Caldeirão'

01/09/2021 | 14:30



Tiago Leifert será um dos convidados da estreia do Caldeirão, comandado por Marcos Mion, neste sábado, 4. Nas redes sociais, Marcos compartilhou uma declaração para o apresentador do Big Brother Brasil.

Mion revelou que, apesar de muitas pessoas acreditarem que poderia existir uma rivalidade entre eles, os comunicadores sempre foram amigos e Leifert foi uma das poucas pessoas que sabia da chegada de Marcos na Globo.

"Finalmente no mesmo time! Quis fazer esse post porque, nos últimos anos, fomos colocados, inúmeras vezes, em pontas opostas por conta dos realities que apresentávamos serem os dois maiores do País", iniciou o apresentador, se referindo ao BBB e A Fazenda.

"O que pouca gente sabia é que nos bastidores 'WhatsAppZisticos' nós sempre torcemos, admiramos e curtimos o trabalho um do outro. E o que ninguém sabia é que, nesses últimos meses insanos da minha vida, Tiago Leifert era um dos poucos cientes da movimentação da minha vinda pra Globo. Me dando muitos toques, conselhos e energia boa!", explicou.

"Tiaguêra, te agradeço com todo coração! Não só pela amizade 'pré Globola', mas também por representar depois que o sonho concretizou e, por exemplo, abrir agenda para estar na minha estreia mesmo com a coluna zuada! São gestos assim que fortalecem uma amizade.".

"Tamo junto e é demais ver você crescendo e arrebentando! Nos vemos na vinheta Globeleza, que é o que falta pro seu currículo Globola!", concluiu.

Tiago respondeu a declaração do colega: "Você merece muito esse momento, e foi uma honra fazer parte do seu sonho e ajudar dentro do pedacinho que eu podia. Senhoras e Senhores, finalmente, ele chegou".