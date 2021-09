Palmeiras inicia período de duas semanas de treino antes do duelo com o Flamengo

01/09/2021 | 13:43



O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, para o período de duas semanas de treinos antes da próxima compromisso pelo Campeonato Brasileiro, dia 12, às 16h, contra o Flamengo, no Allianz Parque.

No primeiro treino, comandado pelo técnico Abel Ferreira, foram aperfeiçoadas a posse de bola e troca rápida de passes em transição. O lateral-esquerdo Jorge participou do trabalho e, na sequência, realizou atividades de recondicionamento à parte.

Na segunda atividade, o elenco foi dividido em dois times para simulações de jogo em campo reduzido em alta intensidade. As únicas ausências foram o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que defendem as seleções do Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O atacante Gabriel Veron, que completou 50 jogos pelo Palmeiras na vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, no último sábado, festejou a marca e comentou sobre o período de treinos. "Teremos mais tempo para trabalhar, ajustar o que precisa para os próximos jogos. Completar os 50 jogos é uma marca muito importante para mim, com essa camisa tão pesada, de uma história incrível. Muito feliz por ter chegado aqui, conquistado muita coisa na base e depois subir ao Profissional e já jogar 50 jogos. É uma marca incrível e eu espero fazer muito mais com essa camisa."

O Palmeiras volta a treinar nesta quinta-feira, às 11h, na Academia de Futebol. O time soma 35 pontos, e diminuiu para quatro a diferença para o líder Atlético-MG, adversário também nas semifinais da Copa Libertadores, nos dias 21 e 28 de setembro.