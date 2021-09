Tom Holland compartilha foto ao lado de Zendaya e fãs ficam esperançosos

01/09/2021 | 13:10



Tom Holland apareceu nesta quarta-feira, dia 1º se derretendo pela sua colega de elenco dos filmes do Homem Aranha, Zendaya. A atriz está completando os seus 25 anos de idade e ganhou uma homenagem do artista.

Na publicação, Tom aparece com a cara séria na frente de um espelho sem a máscara, mas com o restante do traje do amigão da vizinhança. Já a atriz que vive MJ na mesma trama aparece coladinha no ombro do rapaz usando uma máquina antiga.

Minha MJ, tenha o mais feliz dos aniversários. Me ligue quando você estiver livre, disse o ator na legenda da publicação.

Já faz algum tempo que boatos que os dois estariam namorando andam rolando na web e segundo a imprensa americana, eles teriam finalmente levado o romance das telonas do cinema para a vida real. E com essa publicação, os fãs ficaram ainda mais esperançosos por um possível namoro entre eles. Será?