Juliette Freire divulga capa de seu primeiro EP e entrega: A música sempre foi refúgio. Hora de assumir a minha melhor faceta

01/09/2021 | 13:10



Os cactos já podem preparar os fones de ouvido e as caixinhas de som: Juliette Freire anunciou, na manhã desta quarta-feira, dia 1°, o lançamento de seu primeiro EP! É isso mesmo, depois de se apresentar ao lado de diversos cantores, como Wesley Safadão e Gilberto Gil, a vencedora do BBB21 irá se lançar oficialmente na carreira musical.

Juliette divulgou as boas novas através das redes sociais, revelando a capa do projeto bem como a data de lançamento. O EP estará disponível já na próxima quinta-feira, dia 2, em todas as plataformas de streaming.

Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos? Aqui estou eu! Meu EP estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming. Com amor, Juliette.

De acordo com o jornal Extra, o ensaio fotográfico feito para a divulgação do álbum é assinado por Giovanni Bianco, diretor criativo ítalo-brasileiro conhecido por trabalhos de sucesso dirigindo clipes de estrelas como Madonna e Anitta.

Ao longo dos últimos dias, Juliette já tinha cantado a bola da novidade para os seguidores, publicando algumas imagens de seu ensaio e mensagens de gratidão - além de um curto vídeo que compila registros dela cantando e também do que parecem ser as gravações do projeto.