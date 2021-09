CPPI recomenda exclusão da Casa da Moeda de programa de desestatização

01/09/2021 | 12:44



O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) recomendou ao presidente da República que exclua a Casa da Moeda do Brasil do Programa Nacional de Desestatização (PND) e revogue sua qualificação no âmbito do PPI.

A recomendação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

Para que a estatal seja efetivamente retirada do programa de privatizações do governo, o presidente precisa editar um decreto acatando a sugestão do PPI.