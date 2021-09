Opas: Américas registraram 1,6 milhão de casos de coronavírus na última semana

01/09/2021 | 12:35



A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, informou nesta quarta-feira, dia 1º, que, na última semana, as Américas registraram 1,6 milhão de casos de coronavírus, com 22 mil mortes. Em coletiva de imprensa, Etienne explicou que o quadro varia por regiões, com a América do Norte em alta no número de infecções e América do Sul, em baixa.

"As Américas continuam desproporcionalmente impactadas por esta pandemia: temos quatro dos dez principais países com o maior número de casos cumulativos e quase um terço de todas as mortes por covid-19 foram notificadas na região", destacou.

A diretora chamou atenção para a desigualdade no acesso às vacinas contra a doença. Segundo ela, cerca de 3/4 da população do continente ainda não foi completamente imunizada. Etienne instou países com excesso de doses a doarem imunizantes às nações da região que têm dificuldades para obter o profilático.

Sobre doses de reforço anunciadas por vários governos, Etienne comentou que a comunidade internacional deveria focar em garantir o acesso universal aos imunizantes. "Melhor proteção contra variantes é vacinar em todos os países", disse a diretora.