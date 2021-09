Apresentador da TV Gazeta, Tutu agradece mensagens de apoio após ser hospitalizado por Covid-19

01/09/2021 | 12:11



Arthur Pires, mais conhecido como Tutu, está internado após testar positivo para a Covid-19. O apresentador da TV Gazeta, conhecido por apresentar os programas Fofoca Aí e Mulheres, este último ao lado de Regina Volpato, fez uma publicação em seu Instagram no dia 21 de agosto para agradecer as mensagens de carinho que recebeu desde sua internação:

Tutu falando aqui! Primeira coisa: agradeço a todos pelas mensagens positivas desejando a minha recuperação! Estou cada dia melhor. Ainda estou fazendo uso de cateter nasal, porém sendo cada vez menos necessário. Meu organismo evolui positivamente a cada dia que passa. Reforço os agradecimentos e todas as mensagens positivas que estou recebendo. Foi e ainda é de extrema importância todo esse amor que estou recebendo. Amo vocês!

Apesar disso, o rapaz de 27 anos de idade também revelou que uma prima também testou positivo para a doença, e acabou tendo que ser hospitalizada:

Infelizmente minha prima foi intubada após testar positivo para a Covid-19. Peço, por favor, que orem para a melhora dela!

Outra celebridade que também acabou sendo internada em consequência dos sintomas da doença foi a jornalista Hildegard Angel, filha da estilista Zuzu Angel. Aos 71 anos de idade, ela revelou o diagnóstico através do Instagram e admitiu medo em relação ao enfrentamento do vírus:

Meus amigos. Ainda não falei sobre isso aqui porque são muitas prioridades. Mas estou há dias hospitalizada, com COVID, muito bem tratada pelo meu médico dr. João Gaspar, porém com um cutelo sobre a cabeça. Como ocorre com todos em mesma condição. Não sei o dia de amanhã. Não quero deixar nada por dizer.