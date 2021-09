Internado com Covid-19, Erasmo Carlos não apresenta febre, mas tem respiração ofegante

01/09/2021 | 12:10



Erasmo Carlos, de 80 anos de idade, foi internado na última terça-feira, dia 31, para tratar a Covid-19. Em contato com o jornal Extra, a equipe do cantor explicou que, apesar do momento ser preocupante, o quadro dele está evoluindo bem.

Essas 48 horas são preocupantes, pra gente ficar orando mesmo, porque essa doença é fogo, pode de uma hora para outra tomar conta. Mas está tudo sob controle, ele está sem febre, está bem. Tudo dentro do esperado. Sem maiores preocupações, informou a equipe.

A internação se deu para que Erasmo ficasse ao alcance dos médicos caso haja alguma necessidade. Ele está no oitavo dia da infecção, depois dos primeiros sintomas da doença.

A equipe ainda revelou que ele está com a respiração um pouco ofegante, o que era esperado, já que a Covid-19 é uma doença que afeta o sistema respiratório e que Erasmo fumou por muitos anos de sua vida.

Grupo de risco pela idade, Erasmo tomou as duas doses da vacina contra Covid-19. A segunda dose foi administrada em maio deste ano, uma semana antes dele completar 80 anos. No vídeo, em que revela a doença, no dia 26 de agosto, Erasmo apareceu debilitado, com a voz anasalada enquanto explicava sua condição.