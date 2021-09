Agência de Desenvolvimento inicia visitas técnicas ao setor produtivo do Grande ABC

Matheus Moreira

01/09/2021



A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, iniciou, há duas semanas, uma série de visitas em indústrias e empresas da região. O objetivo é conhecer de perto a cadeia produtiva e os entraves para o crescimento do setor produtivo nas sete cidades.

O primeiro município a receber as visitas foi São Bernardo. Nas últimas duas semanas, o presidente da Agência, Aroaldo Oliveira e o Secretário-Executivo do Consórcio, Acácio Miranda estiveram em cinco indústrias: Eletro Metalúrgica Edanca, Alumbra Produtos Elétricos e Eletrônicos, Carhej Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos, Etage Indústria e Comércio e Spraying Systems do Brasil.

Para o presidente da Agência, Aroaldo Oliveira, as visitas são importantes para entender melhor os problemas e criar uma proximidade com o setor. “Detectamos a necessidade de dialogar mais de perto com a cadeia produtiva, muito afetada durante a pandemia. O objetivo é conhecer de perto as dificuldades e anseios, e construir soluções. Já identificamos a necessidade de estreitar as relações com o Poder Público, em especial, nas legislações municipais, logística de transporte e infraestrutura”, pontuou.

A necessidade de uma política econômica nacional a longo prazo e a desoneração tributária, também foram colocadas como prioridades pelos empresários. A proposta da Agência é promover as visitas em todos os sete municípios, reconhecendo as peculiaridades do setor econômico de cada cidade.

Todas as demandas estão sendo encaminhadas para as discussões nos respectivos grupos de trabalhos da entidade. São seis os eixos de discussão: Ecossistema e Inovação Regional, Indicadores e Inventários, Turismo, Economia Social, Indústria e Território Universitário.