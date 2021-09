Ouvidoria da Polícia pede inclusão da família agredida por PMs em programa de proteção

Da Redação

do Diário do Grande ABC



01/09/2021 | 11:45



A Ouvidoria da Polícia solicitou, nesta terça-feira (31), à Polícia Civil e ao MP (Ministério Público), a inclusão da família agredida por PMs (Polícia Militar), na última sexta-feira (27), no Programa de Proteção a Testemunhas e Vítimas. A solicitação foi feita depois que a casa da família foi alvejada por cinco tiros, na última segunda-feira (30), três dias após denunciarem as agressões à Corregedoria da PM. O caso aconteceu na rua Recife, no bairro Sacadura Cabral, em Santo André.

Vídeos das agressões foram gravados e mostram a violência policial durante uma abordagem, onde quatro agentes aparecem dando chutes e socos em pelo menos quatro das vítimas. Ao todo, foram sete policiais que participaram da abordagem, quatro foram presos preventivamente pela Justiça Militar e os outros três agentes seguem afastados.



Casa da família que denunciou agressão de PMs foi alvejada por tiros

Foto: Matheus Moreira/ Especial para o Diário

O ouvidor da Polícia, Elizeu Soares Lopes, que protocolou o pedido à Polícia Civil, comenta que ficou preocupado com a situação da família, já que além da situação com a abordagem violenta, a casa da família ainda foi vítima de disparos durante a madrugada. "É uma situação desumana já que foge dos protocolos da PM. Além disso, ficam preocupados já que não sabem quem foram os autores e isso acaba ameaçando a integridade física dessas pessoas", detalha.

Elizeu completa de que como o ofício foi entregue ontem, a Polícia e o MP ainda vão analisar o pedido para devolução com a resposta. "O Programa (de Proteção a Testemunhas e Vítimas) é um respaldo que essa família vai precisar", avalia.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), no dia dos disparos, a casa passou por uma perícia e uma das vítimas foi ouvida sobre o acontecimento. As investigações seguem em andamento e um inquérito foi instaurado.