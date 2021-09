Artigo: Confira 4 filmes que inspiram a viajar

Opinião

Não há nada melhor do que, neste inverno gelado, assistir a um bom filme ao lado de quem se ama. Pipoca, refrigerante, cobertor e um bom longa estão sempre entre as atividades preferidas dos casais.

Os filmes estão entre os programas de entretenimento preferidos das pessoas, uma vez que, além de nos relaxarem, provocam diversas sensações. Há títulos que fazem chorar, outros, rir até doer o estômago, muitos levam a refletir, alguns inspiram e ainda tem aqueles que provocam muita vontade de conhecer a cidade onde foram filmados, como os que estão nesta lista.

4 filmes que inspiram a viajar

Sob o sol da Toscana

Ao ler o título e ver as palavras “sol” e “Toscana”, muita gente já ficou animada. A região fica na parte central da Itália. Florença, a capital, é um dos maiores polos de cultura do mundo, onde é possível ver algumas das obras de arte e arquitetura renascentistas, como a estátua de Davi, de Michelangelo.

O filme conta a história de Frances Mayes (Diane Lane), escritora que leva uma vida feliz em San Francisco até que se divorcia e decide mudar radicalmente de vida. Assim, se muda para Toscana a fim de curar o coração partido. Vale a pena assistir.

Vicky Cristina Barcelona

Barcelona é uma das cidades mais lindas e buscadas na Espanha. Não apenas pelo futebol do time que leva o nome da cidade, mas por sua arquitetura única.

No filme, Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson) são amigas e passam férias em Barcelona. Vicky é sensata, enquanto Cristina é movida pela paixão. A história revela as paisagens da bela cidade espanhola em meio a um romance complicado.

Sex and the City 2

Depois do sucesso do seriado, veio o filme, que se passa em uma das cidades mais importantes do mundo, Nova York. As quatro amigas, sempre envolvidas em histórias de amor, passeiam pela metrópole mostrando ao mundo pontos interessantes da Bi Apple, que sem dúvida dão uma grande vontade de pegar um avião e partir para lá.

Como “bônus”, as meninas viajam para Abu Dhabi, e quem está assistindo o filme ainda acaba vendo os cenários de mais uma cidade. Vale a pena pela história e pelas paisagens.

Meia-Noite em Paris

Como deixar de lado a cidade mais romântica do mundo? Dez entre dez casais sonham em passar um período em Paris, a capital da França – seja pela beleza e pelos pontos turísticos, seja pelo glamour e pela gastronomia.

A história conta a saga de Gil (Owen Wilson), que se torna roteirista em Hollywood embora seu sonho seja ser um grande escritor. A mística cidade o faz voltar a se questionar sobre os rumos de sua vida, desencadeando o velho objetivo de se tornar um escritor reconhecido.

