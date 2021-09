Irmã de Gugu Liberato afirma que filhas do apresentador estão sendo iludidas

01/09/2021 | 10:10



Parece que o imbróglio entre os herdeiros de Gugu Liberato está longe de acabar! O programa Balanço Geral, da Record TV, revelou uma troca de e-mails entre Aparecida Liberato, irmã do apresentador e inventariante e administradora dos bens do artista, e as filhas gêmeas dele, Marina e Sofia.

Nas declarações, as herdeiras de Gugu pedem a quantia de vinte mil dólares, cerca de 100 mil reais, para algumas despesas, alegando que o valor que recebem atualmente seja o suficiente para os gastos nos Estados Unidos, onde residem. Elas ainda alegam que tiveram que pedir dinheiro emprestado para uma viagem e pedem também que a tia resolva o pagamento de uma nova funcionária delas, citando ainda a necessidade de um plano de saúde para as duas.

Em resposta, Aparecida ficou surpresa com o fato das meninas terem pedido dinheiro emprestado e ainda criticou a atitude das meninas:

Vocês não precisam pedir dinheiro emprestado pra ninguém. Muito embora desconheça alguém da relação de vocês que tenha condições de emprestar 10 mil dólares para cada uma. É muito dinheiro. Vocês não deveriam gastar sem necessidade. (...) Todos os custos com criação e desenvolvimento de vocês estão sendo cobertos, como seu pai já fazia. Inclusive, fiquem tranquilas quanto à futura faculdade. A mesada de mil dólares para cada uma, neste momento, é mais do que suficiente no dia a dia. As despesas extras com as aplicações nas faculdades nós vamos fazer como estamos fazendo com o João, declarou.

Por fim, Aparecida surpreendeu com um recado bem direto para as gêmeas:

Fico triste por vocês estarem sendo iludidas. Acredito que vai passar essa fase e vocês irão amadurecer. Só penso aonde foi parar a educação que receberam do pai de vocês. Acordem! Contem comigo, sempre.

A relação estremecida das gêmeas com a tia veio à tona após um vídeo delas viralizar na internet. Na publicação, elas reclamam que Aparecida não liberou a compra de um Porsche para Sofia.

Na briga familiar por causa da herança do apresentador, as gêmeas estão ao lado da mãe, Rose Miriam, que reivindica a união estável com Gugu para ter direito a parte da herança. Do outro lado está João Liberato, primogênito do artista, que fica ao lado da tia e do restante da família de Gugu, que não acredita que Rose deve ser reconhecida como esposa. As jovens, que moram nos Estados Unidos, ainda não concordam com o valor de mesada dado à elas, enquanto João e a avó, mãe de Gugu, recebem uma quantia muito maior.