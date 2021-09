Filhotes de gorila e hipopótamo nascem no Animal Kingdom, em Orlando

Redação

Do Rota de Férias



01/09/2021 | 09:57



Lar da Árvore da Vida, das atrações inspiradas em Avatar e de um safári cheio de animais selvagens, o Animal Kingdom, em Orlando, nos Estados Unidos, registrou o nascimento de dois bichinhos em uma única semana de julho: um hipopótamo do Nilo e um gorila da planície ocidental. Ambos os recém-nascidos estão saudáveis e sob a supervisão da equipe de cuidados com os animais da Disney.

Divulgação Filhote de gorila da planície ocidental



Filhotes no Animal Kingdom, em Orlando

O filhote de hipopótamo nasceu na segunda-feira (12/7), juntando-se a outros nove hipopótamos da família, incluindo a mãe, Tuma, e o pai, Henry. O bichinho está aninhado com a mamãe e se movendo pela água com muita habilidade. Quem vai ao parque pode observá-lo no Kilimanjaro Safaris.

Já a mãe gorila, Azizi, deu à luz nos bastidores do parque temático na tarde de terça-feira (13/7) e apresentou o bebê a toda família logo em seguida. O filhote pode ser visto na Gorilla Falls Exploration Trail. Vale destacar que o pequeno tem um irmão mais velho: Cory, que nasceu em 2014.

Ambos os pares de pais foram reunidos por meio do Species Survival Plan, um programa supervisionado pela Associação de Zoológicos e Aquários. O plano garante a reprodução responsável de espécies vulneráveis ou em situações críticas de perigo – incluindo hipopótamos do Nilo e gorilas das planícies ocidentais – para ajudar a criar populações saudáveis e geneticamente diversificadas nos próximos anos.

Segundo um comunicado divulgado pela Disney, a equipe de cuidados com os animais do complexo está dando a ambas as mães tempo suficiente para amamentar e se conectar com seus recém-nascidos. A previsão é de que atualizações, como sexo e o peso de cada filhote, sejam compartilhadas em breve.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

PLANEJE SUA VIAGEM