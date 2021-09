Mansão de Xuxa Meneghel é vendida por 45 milhões de reais

01/09/2021 | 09:10



Xuxa Meneghel finalmente conseguiu vender sua mansão! A novidade foi revelada pela revista Vogue nesta quarta-feira, dia 1. A residência, que estava à venda há alguns anos e conta com mais de 2.626 m², agora pertence oficialmente à cantora Karinah e seu marido, o empresário catarinense Diether Werninghaus.

Alex Ferrer, relações públicas e amigo do casal, contou que a propriedade foi comprada por 45 milhões de reais e que Xuxa ainda tem 60 dias para permanecer na casa. O responsável pela venda foi Roberto Almeida, pai da cantora Tânia Mara. As negociações começaram na semana retrasada e foram finalizadas na segunda-feira, dia 30.

Xuxa já havia exposto a vontade de deixar a famosa mansão do condomínio Malibu, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, após a morte de sua mãe, Alda Meneghel, em 2018, em decorrência da doença de Parkinson. A apresentadora havia feito uma reforma para atender às necessidades da mãe, chegando até mesmo a construir um mini-hospital. Além da casa ser muito grande só para Xuxa e o companheiro, Junno Andrade, que se reveza entre São Paulo e Rio de Janeiro, o local traz lembranças difíceis para a artista.

A residência conta com cinco quartos, hall de entrada, sala de estar, 14 banheiros, três lavabos, varanda, escritório, sala de jantar, sala de TV, cozinha, lavanderia, jardim de inverno, academia de ginástica, closet, copa separada, suíte para governanta e mais dois cômodos distribuídos no subsolo, além de seis vagas cobertas de garagem.

Xuxa também deixará para a nova proprietária os pássaros que tanto cuidava. Como sempre fazia questão de mostrar em suas entrevistas, a apresentadora desfrutava de uma área aberta dentro da própria casa, uma espécie de floresta dentro de sua sala, para que pássaros pudessem circular tranquilamente.

Karinah, aliás, falou sobre poder ficar com os pássaros de Xuxa:

- Fiquei muito honrada de poder cuidar e amar esses pássaros lindos que Xuxa irá deixar na casa. Eles não se acostumariam em outro lugar, então fico feliz de poder continuar dando amor e carinho para todos. No Sul eu tenho pássaros em casa também, sou apaixonada pela paz que eles nos trazem, disse ela para a revista.

A cantora, que possui mais de 130 mil seguidores no Instagram, tem feito sucesso recentemente por causa da parceria com o cantor Belo na música No Fim do Mundo. Ela também já realizou parcerias com Ivete Sangalo, Arlindo Cruz, Luiz Melodia, Margareth Menezes, Jorge Aragão, Dudu Nobre, Carlinhos Brown, entre outros cantores.