Anchieta registra tráfego lento por excesso de veículos no sentido São Paulo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/09/2021 | 08:53



Na manhã desta quarta-feira, segundo boletim atualizado da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), há lentidão na via Anchieta para chegada em São Paulo, do km 19 ao 17 e do km 13 ao 10, pelo excesso de veículos. A obra na via, sentido Litoral, prevista para hoje, já foi finalizada e o tráfego segue normalizado.

Mais cedo, o tempo estava encoberto e com neblina no topo da serra, onde a visibilidade era parcial. Também devido a baixa visibilidade, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido capital.