Star+ chega ao Brasil por R$ 32,90 e traz catálogo com grandes produções

01/09/2021 | 08:18



O Star+ foi oficialmente lançado no Brasil na última terça-feira (31). O serviço de straming da Disney focado em um público mais adulto conta com várias produções de sucesso, entre elas Os Simpsons, This Is Us e Grey’s Anatomy. Além da transmissão ao vivo de jogos de grandes torneios mundiais.

A plataforma de streaming chegou ao país em três modelos de plano de assinatura. No Combo+, por R$ 45,90 você tem acesso aos serviços do Star+ e do Disney+ em um preço único. Já para quem deseja assinar apenas a novidade, há as modalidades mensal e anual, que têm valores de R$ 32,90/mês e R$329,90 (à vista), respectivamente.

Filmes, séries e animações

O Star+ traz muita qualidade e variedade para seu catálogo. Por lá, você vai ter à disposição grandes produções como How I Met Yout Mother, Modern Family, New Girl, Sons of Anarchy, Glee, além de séries clássicas como Buffy: A Caça-Vampiros, Arquivo X e Lost.

Entre os filmes em evidência, estão Bohemian Rhapsody, Logan e Deadpool e Deadpool 2. Para quem não abre mão de ver um filminho repetido de vez em quanto, Titanic e O Diabo Veste Prada também te esperam no serviço de streaming. Na lista de animações, além de Os Simpsons, o catálogo traz todas as outras produções da 20th Television, entre elas Family Guy e Futurama.

Outro destaque do Star+ é seu conteúdo original. São diversos filmes, séries e animações exclusivas. Por lá, por exemplo, você vai poder assistir a Solar Opposites, uma animações dos criadores de Rick e Morty, Only Murders in The Building, estrelada pela atriz e cantora Selena Gomez, e Love, Victor, série derivada do filme Com Amor, Simon.

Muito conteúdo esportivo

Para fechar, os fãs de esportes poderão acompanhar uma grande variedade de torneios com transmissão ao vivo diretamente do Star+. Entre os principais conteúdos da Europa estão a UEFA Europa League, Premier League da Inglaterra, Série A da Itália e muito mais. Já nas américas, o destaque vai para Libertadores, Copa do Nordeste, futebol americano da NFL, basquete da NBA e X Games.