Bolsas da Ásia fecham mistas, após manufatura chinesa voltar a se contrair

01/09/2021 | 07:08



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, dia 1º, após dados mostrarem que o setor manufatureiro chinês voltou a se contrair. O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,29% em Tóquio hoje, a 28.451,02 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,58% em Hong Kong, a 26.028,29 pontos, e o sul-coreano Kospi se valorizou 0,24% em Seul, a 3.207,02 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,65%, a 3.567,10 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,49%, a 2.417,89 pontos. Já em Taiwan, o Taiex registrou perda marginal de 0,09%, a 17.473,99 pontos.

Sondagem privada mostrou que o índice de gerentes de compras (PMI) industrial chinês diminuiu de 50,3 em julho para 49,2 em agosto, ficando abaixo da marca de 50 que indica contração da atividade e atingindo o menor nível em um ano e meio. O número desanimador vem num momento em que a região asiática lida com novos surtos ocasionais de covid-19.

O comportamento misto da Ásia veio também após as bolsas de Nova York caírem levemente ontem, em meio a ajustes no último dia de negócios de agosto.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho nesta quarta, embora tenha reduzido perdas após a publicação de dados de crescimento do país melhores do que o esperado. O S&P/ASX 200 caiu 0,10% em Sydney, a 7.527,10 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).