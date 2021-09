Vitória da vigilância

Do Diário do Grande ABC



31/08/2021



Quase cinco anos depois de assinado entre o então prefeito Paulo Pinheiro (DEM) e o presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), Walter Estevam Junior, o convênio que liberou R$ 1 milhão dos cofres públicos são-caetanenses para a realização do Natal Iluminado, em 2016, teve ontem a contabilidade rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado. O desfecho não poderia ser outro, já que o acordo estava eivado de irregularidades, como bem sabem os leitores deste Diário. Revelada na manchete da edição de 28 de abril de 2019, a investigação sempre esteve na pauta deste jornal, cujo trabalho dos profissionais colaborou para trazer novas informações sobre o caso.



Durante todo o processo de apuração dos fatos, houve muitas tentativas de desqualificação. Esforço inútil, já que existem erros grotescos no processo de contratação da empresa fluminense VBX para a realização da decoração natalina. Um deles: a companhia obteve o certificado de regularidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de seus funcionários, documento que lhe habilitaria a participar da disputa, em 24 de outubro de 2016, mas o mesmo apresenta carimbo de recebimento na Prefeitura datado de 17 dias antes. A convicção dos jornalistas desta casa, de que estavam diante de grave desvio de recurso público, resta agora comprovada pela decisão da segunda câmara do TCE.



Sem a perseverança do jornal, é possível que nada fosse investigado a fundo, o que seria grave para a sociedade. Os leitores podem estar certos de que o Diário manterá a vigilância cerrada sobre o poder e os poderosos, especialmente os que atuam no Grande ABC. Suas páginas estarão sempre abertas à divulgação das boas práticas administrativas, como já faz há 63 anos, mas seus profissionais nunca se descuidarão de fiscalizar as autoridades que andam fora das linhas da legalidade. Que as condutas de Paulo Pinheiro e Walter Estevam Junior, ora julgadas pelo TCE como irregulares, sirvam como freios aos ímpetos de quem pensa que não existem limites legais para atuar nas sete cidades.