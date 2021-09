Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/09/2021 | 00:01



O Grande ABC fechou o mês de agosto com quedas significativas nos casos e mortes de Covid na comparação com julho. Nos últimos 31 dias foram reportados pelas prefeituras 11.010 diagnósticos positivos, 59,4% a menos do que os 27.127 registrados em julho. Já em relação às vítimas fatais da Covid, foram 372 em agosto, contra 691 do mês anterior, redução de 46,1%.

O número de novos casos de coronavírus registrados em agosto é o menor desde outubro de 2020, quando foram computados 7.977 diagnósticos positivos. Já o total de óbitos nos últimos 31 dias é o menor desde novembro, quando 248 pessoas morreram vítimas da Covid-19 – veja a evolução da pandemia mês a mês nas artes abaixo.

A queda em casos e mortes acontece simultaneamente na alta nos números da vacinação no Grande ABC. Em agosto foram 813.468 imunizantes aplicados – 408.426 referentes à primeira dose e 405.426 – número 17,4% maior do que os 692.416 fármacos aplicados em julho, que era o recorde desde o início da campanha de vacinação, em janeiro.

“É natural, sobe o número de pessoas imunizadas contra a Covid e simultaneamente caem os indicadores de novos casos e mortes. Isso que temos observado nas últimas semanas em nossos hospitais, por isso é tão importante conseguirmos acelerar a vacinação”, comentou o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

BALANÇO

Ontem, de acordo com os boletins das prefeituras, foram registradas mais nove mortes em decorrência da Covid, menor número para um dia útil desde 1º de agosto, quando foram reportados cinco falecimentos nas sete cidades. As novas perdas aconteceram em São Bernardo (cinco), Diadema (duas) e Ribeirão Pires (duas). No total, desde o início da pandemia o Grande ABC já perdeu 10.039 moradores para a doença.

Em relação aos novos casos de coronavírus, constam nos boletins das prefeituras de ontem mais 455 registros, sendo 177 em São Bernardo, 146 em Santo André, 83 em Mauá, 21 em Diadema, 18 em Ribeirão Pires e dez em São Caetano. Com isso, o total de registros da doença chegou a 248.560, sendo que, destes, 231.632 estão recuperados.

Ontem foram aplicadas mais 31.433 doses da vacina contra a Covid, sendo 14.224 referentes ao início do esquema vacinal e 17.209 reforços. Com isso, 71% dos moradores do Grande ABC já têm pelo menos uma dose da vacina e 33,5% estão com o esquema completo.

No Estado, foram reportados mais 7.360 casos e 278 mortes de Covid. Com isso, o total desde a pandemia chegou a 4.262.684 diagnósticos positivos e 145.836 óbitos. O número de paulistas curados chegou a 4.010.727.

No Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, foram mais 839 mortes e 24.589 novos casos de coronavírus. Com isso, desde o início da pandemia são 580.413 óbitos e 20.776.870 brasileiros infectados. Já o número de recuperados é de 19.735.447.