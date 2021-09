Secretário de Tite Campanella volta a ser alvo no Legislativo

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



01/09/2021 | 02:37



O governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), voltou ver a área da Educação, chefiada por Fabricio Coutinho, ser alvejada por críticas e manifestações na Câmara. O chefe do setor acumula decisões polêmicas no comando da área e vê crise se intensificar.

Na sessão de ontem, Coutinho foi novamente alvo de manifestações por parte de servidores da Educação. Os profissionais protestam contra a conduta do secretário de Tite à frente do setor e suas recentes decisões. O Diário revelou na semana passada, por exemplo, que o Palácio da Cerâmica decidiu transferir a Biblioteca Paul Harris, atualmente localizada em prédio de dois andares no bairro Santa Paula, para uma sala dentro da sede da pasta. O episódio incomodou os servidores do setor, que querem reverter a decisão do governo interino.

Outro tema que também tem desagradado os profissionais diz respeito ao abono da categoria, historicamente pago pela Prefeitura, mas que neste ano foi suspenso pelo governo Tite, que alega ser impedido legalmente de pagar o benefício em decorrência de legislação federal aprovada na pandemia de Covid-19.

Os servidores voltaram ontem no Legislativo para protestar contra as medidas da gestão Tite. Como resposta, a casa decidiu instituir comissão interna para levar as demandas ao secretário. O grupo é composto pelos parlamentares Jander Lira (DEM), Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres por Mais Direitos, Magali Selva Pinto (Cidadania), Matheus Gianello (PL), Professor Ródinei (Cidadania) – esses três últimos, porém, próximos ao secretário e de Tite. Os servidores tentaram iniciar as tratativas com a pasta ainda ontem, mas viram os governistas manobrarem e postergar o início dos trabalhos.

Nas últimas semanas, a base governista tem blindado Coutinho. Oposicionistas chegaram a apresentar requerimento convocando o secretário para prestar esclarecimentos sobre as polêmicas, mas o documento foi rejeitado. Neste mês, o governo Tite foi o único do Grande ABC a decidir suspender o pagamento do auxílio-merenda aos cerca de 21 mil alunos da rede municipal de ensino após o retorno das aulas presenciais. O episódio, porém, afetou várias famílias em situação de vulnerabilidade social e que não mandaram os filhos de volta às escolas com medo da Covid.