01/09/2021 | 00:01



O Ipes (Instituto de Projetos Educacionais e Sociais) vai promover a partir de hoje, no Atrium Shopping, em Santo André, a exposição ‘Setembro Verde’, com fotos de Marcelo Cavallari Militelli, que retrata a realidade da espera na fila única de transplantes do SUS (Sistema Único de Saúde). A mostra, com 12 fotos, apresenta de forma muito sensível e humanizada a vida do jovem que aguarda há oito meses, desde 11 de dezembro de 2020, por um transplante de rim. Entre os dias 1º e 30 de setembro, a exposição, que é gratuita, fica no piso térreo do empreendimento e convida visitantes para a reflexão tão importante que é a doação de órgãos e tecidos para salvar vidas através dos transplantes.