01/09/2021 | 00:01



Diadema juntou cinco toneladas de materiais recicláveis na primeira semana do projeto piloto de coleta seletiva realizada no Jardim Padre Anchieta e na Vila Santa Dirce. O programa, chamado de Recicla, Diadema! Ação Renovada do Programa Vida Limpa, é realizado em conjunto pela Semasu (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos) e as cooperativas de catadores da cidade.

O plano da Prefeitura é estender o serviço para todos os bairros. Para isso, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) redigiu o projeto de lei do Programa Municipal de Coleta Seletiva e entrega o texto à Câmara hoje. “É com satisfação que estamos retomando a coleta seletiva. Essas cinco primeiras toneladas já recolhidas, e destinadas às cooperativas de catadores, simbolizam que a Prefeitura e a população, juntas, querem cidade sustentável que una preservação ambiental com geração de trabalho e renda”, comentou o prefeito.

“Queremos estimular a adesão dos moradores ao Recicla, Diadema, separando e destinando seus materiais para a coleta seletiva. Mas é importante que esses materiais devem estar minimamente limpos, sem restos de comida ou líquidos”, destaca Vagner Feitosa, o Vaguinho, titular da Semasu.

Reforçando a orientação, os educadores ambientais da Prefeitura explicam que a limpeza dos recicláveis proporciona diversos benefícios. Além de melhor valor de mercado, os materiais livres de impurezas beneficiam catadores e também os moradores, já que poderão ser armazenados e manipulados sem causar mau cheiro nem atrair insetos e outros bichos.

PROJETO PILOTO

Iniciada no dia 23 de agosto, o Recicla, Diadema aconteceu em 31 ruas mapeadas em cada um dos dois bairros: Jardim Padre Anchieta (segundas e sextas) e Vila Santa Dirce (terças e quintas). Além de comércios e residências, também vão participar da coleta seletiva alguns equipamentos públicos como o Parque do Paço, EM (Escola Municipal) Cecília Meireles, EM Professora Elza de Lourdes Sagres, Clube Municipal Mané Garrincha e EM Humberto Marouelli Mendonça (às quartas-feiras).