Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/09/2021 | 00:01



O governador João Doria (PSDB) esteve mais uma vez em São Bernardo, ontem, para inauguração do Centro de Excelência de Judô, na Arena Olímpica, no bairro Santa Terezinha. E, além do investimento para a instalação esportiva (leia mais em Esportes), anunciou pacote de investimentos para a cidade, totalizando R$ 164,6 milhões. A maior parte do valor (R$ 120 milhões)será para a construção da primeira ponte estaiada do município, que partirá da Avenida Robert Kennedy, passará sobre a Avenida Piraporinha e chegará à marginal do Ribeirão dos Couros, que levará ao Corredor ABD, inclusive facilitando o deslocamento até Diadema. Além disso, a quantia estadual também prevê a instalação da segunda unidade são-bernardense do Bom Prato, reforma em oito escolas municipais, verba para a diretoria de ensino municipal (leia mais abaixo) e vales-gás.

A obra viária tem prazo de execução de 24 meses e deverá ter início entre o fim deste ano e o começo de 2022, após o prazo de licitação. O viaduto – com 760 metros de extensão, duas faixas de rolamento em cada sentido e passagem para pedestre – partirá da altura do número 1.280 da Avenida Robert Kennedy, passará sobre a Avenida Piraporinha e seguirá pela Avenida dos Couros, que será construída acompanhando o curso do córrego de mesmo nome.

A ideia é fazer com que a população que necessita se deslocar desde o Grande Alvarenga e bairro Assunção até Pauliceia, Taboão e Rudge Ramos, não necessite mais passar pelo Centro, inclusive melhorando o fluxo até Diadema. Serão R$ 120 milhões do governo do Estado – por meio de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, sendo o maior investimento da pasta nesta atual gestão – e R$ 13,3 milhões em contrapartida da Prefeitura de São Bernardo. A previsão é a de que 3.000 empregos diretos e indiretos sejam gerados.

“É a maior obra e investimento que estão sendo realizados aqui em São Bernardo. Uma quantia expressiva, mas digna do empreendimento, que ligará duas grandes cidades, duas gerações de habitantes de Diadema e São Bernardo. Será um orgulho quando a obra estiver pronta, em até 24 meses. Será um novo símbolo para a cidade”, declarou João Doria.

“O viaduto estará totalmente em território de São Bernardo. Favorece diretamente Diadema por estar na divisa, o que vai aliviar o trânsito na Avenida Piraporinha. O investimento é feito de maneira muito substancial pelo Estado e pela Prefeitura de São Bernardo. Imagino que a gente consiga iniciar em dezembro deste ano e concluir em dezembro de 2023. A circulação prevista é de 20 mil veículos por dia sobre esta nova ponte”, explicou o prefeito Orlando Morando (PSDB), que no evento esteve o tempo todo ao lado da mulher, a primeira-dama e deputada estadual Carla Morando (PSDB), além da maioria dos vereadores da cidade e demais autoridades.

“A obra irá sanar demandas do transporte coletivo regional, beneficiando e facilitando a vida da população de São Bernardo, além de melhorar o fluxo de veículos e ampliar a conexão com as demais cidades vizinhas”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, também presente à cerimônia.

Bom Prato de campanha será permanente