Comef mantém ACCPBrasil em 0%, diz Banco Central

31/08/2021 | 18:55



O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) decidiu manter o Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil (ACCPBrasil) em 0%. A decisão foi anunciada por meio do BC Correio nesta terça-feira, 31.

"O Comitê considera que o sistema financeiro está preparado para enfrentar os riscos. A carteira de crédito segue com bom desempenho, as provisões para perdas de crédito estão adequadas e os bancos seguem líquidos e bem capitalizados", diz o comunicado do BC.

O Comef verificou ainda, segundo o comunicado, que o crédito tem crescido de forma disseminada nas diversas modalidades. "Diante da expectativa de continuidade para a recuperação da economia, embora a um ritmo mais moderado, é importante que os bancos sigam preservando a qualidade das concessões. As informações disponíveis indicam que os preços dos ativos se comportam em linha com a evolução da atividade econômica."

O BC destaca ainda no documento que os bancos mantêm voluntariamente capital e liquidez em níveis superiores aos requerimentos prudenciais. "A suficiência do capital e liquidez é atestada por análises e testes de estresse."

O Comitê recomenda que as instituições financeiras persistam com a política de gestão de capital prudente em razão das incertezas remanescentes.

O Comef considera ainda apropriado manter o ACCPBrasil em 0% nas próximas reuniões, considerando as condições atuais, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito. O comitê volta a se reunir em 18 de novembro de 2021.

O ACCPBrasil é uma parcela do capital a ser acumulada na expansão do ciclo de crédito e consumida em sua contração. O instrumento trata o risco sistêmico cíclico do crédito e dos preços dos ativos.