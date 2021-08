Réveillon em Itacaré terá Anitta, Barões da Pisadinha e mais

Redação

Do Rota de Férias



31/08/2021 | 16:57



Com a expectativa de que boa parte da população brasileira esteja totalmente imunizada contra a covid-19 até dezembro de 2021, muitos destinos ao redor do País já começaram a planejar grandes festas de final de ano. O Réveillon em Itacaré, no sul da Bahia, por exemplo, será palco de uma comemoração com quatro festas e mais de 20 atrações musicais divididas em dois palcos.

Réveillon em Itacaré

O evento, chamado Réveillon N°1, está programado para os dias 27, 28, 29 e 31 de dezembro. Ele será realizado na Praia de Itacarezinho, uma das mais lindas da região.

As atrações musicais confirmadas incluem grandes nomes do cenário musical brasileiro, como Anitta, Barões da Pisadinha, Dennis DJ e Vintage Culture. Banda Eva, a festa Santo Forte e os DJs Chemical Surf, Fancy Inc, Bruno Be e Ona Beat também integram o line up.

Em Itacaré, além das festas do evento, os visitantes podem curtir programações para todos os públicos, como os esportes ao ar livre, a gastronomia excepcional da cidade, as praias, os rios e as cachoeiras da famosa Costa do Cacau.

Os ingressos para o Réveillon N°1 estão disponíveis pela Ingresse. Há também pacotes de viagem que incluem as festas e são vendidos pela InjoyTravel & Experience.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para comemorar o Réveillon em Itacaré, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.