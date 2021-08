Doria anuncia Bom Prato no Alvarenga e ponte estaiada na Avenida Robert Kennedy

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



31/08/2021 | 16:39



Atualizada às 16h53



O governador João Doria (PSDB) anunciou na tarde desta terça-feira (31) a implantação da segunda unidade do restaurante Bom Prato em São Bernardo, que será no bairro Alvarenga, onde atualmente já funciona um equipamento provisório – a primeira foi aberta em 2019 em área anexa ao Poupatempo, na região central. O tucano também prometeu investimento estadual de 120 milhões para a construção de ponte estaiada que vai ligar os bairros Alvarenga e Assunção ao Corredor ABD, na região das avenidas Robert Kennedy e Piraporinha. A previsão é que a ponte esteja pronta até o fim de 2023.



Para viabilizar a segunda unidade do Bom Prato serão investidos R$ 2,5 milhões, sendo R$ 1 milhão do Estado e o restante sob responsabilidade da Prefeitura. A previsão é o equipamento fique pronto até março de 2022 e que sejam servidas 1.200 almoços e jantares, além de 300 cafés da manhã por dia.

Durante a entrevista coletiva, Doria anunciou ainda investimento de R$ 19 milhões para a reforma de oito escolas estaduais que ficam em São Bernardo. (com informações de Derek Bittencourt)