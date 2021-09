Obituário - 1º de setembro de 2021

Ademir Medici

DR. JOSÉ INCERPI

(São Paulo, 4-8-1926 – São Caetano, 30-8-2021)

O engenheiro e empresário José Incerpi nasceu no bairro da Mooca, em São Paulo, e chegou menino a São Caetano, em 1931. Desde então, sempre morou no Centro da cidade.

Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Mackenzie e por vários anos atuou na construção civil no Grande ABC. Também foi perito municipal de São Caetano e inaugurou, em 1974, a concessionária Yamaha (motos e barcos), na Avenida Goiás.

Dr. José Incerpi muito contribuiu com a cidade de São Caetano e foi homenageado pela Prefeitura por meio do projeto Cidadão da História. Agora, a partida.

Filho de Oscar Incerpi e Ana Cardenuto Incerpi, Dr. José Incerpi parte aos 95 anos. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, no bairro Cerâmica.

DR. JOSÉ INCERPI. Em vida, uma homenagem oficial como Cidadão da História de São Caetano

SANTO ANDRE

Aparecida Zonta Setembro, 93. Natural de Taiúva (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Leberina Galaverna Fonseca, 93. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Segretti, 82. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vilma Martini da Silva, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Salviatti Moreno, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

André Copede, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Aparecida da Silva Bezerra, 59. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Dionário Fialho de Carvalho, 91. Natural de Caculé (Bahia). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Edison Silva Barbosa, 89. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Midori Ogata, 79. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério do Baeta.

Nelson Alves Moreira, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Maria Madalena da Conceição, 75. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Manoel Apolinário, 73. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Severino Alves da Silva, 72. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Paulo Diniz Batista, 71. Natural de Portugal. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Marco Antonio Januzzi, 70. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Manoel Antonio de Santana Filho, 69. Natural de Glória do Goitá (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, 64. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Maria Batistela Ligeiro, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Margarida Florinda dos Santos, 90. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rute Lemes de Almeida Tejada, 89. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Marco Antonio Almeida, 71. Natural de Belém (Pará). REsidia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 28, em Santo André. Memorial Phoenix.

Bernadete Rosana Cianfarani, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 28. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Idiolene Gomes da Silva, 75. Natural de Itariri (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Janina Apolinário Teixeira, 65. Natural de Poções (Bahia). REsidia no Jardim das Laranjeiras, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 28. Vale da Paz.

Mario Francisco Guimarães, 61. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Antonio Gonzaga, 77. Natural de Sertanópolis (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Pintor. Dia 28, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.