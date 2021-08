Claudio Manoel revela que Casseta & Planeta não podia fazer piadas com Sandy: -Foi um certo bloqueio

31/08/2021 | 16:10



Nada de piadas! Claudio Manoel, ex-integrante do Casseta & Planeta, participou de uma entrevista no Foi Mau, comandado pelo Maurício Meirelles, e decidiu soltar o verbo sobre o período em que trabalhou no programa de comédia. Segundo o humorista, de 62 anos de idade, a emissora barrava qualquer paródia que envolvesse Sandy.

Na época, a cantora era protagonista da novela Estrela Guia e, de acordo com o ex-Casseta, aquela foi uma condição imposta pelo pai da artista, o cantor sertanejo Xororó.

- Sandy estava com medo da novela ser exposta, porque ela não era atriz. Então, a condição do pai dela, foi: Ela faz [a novela] desde que a casa a proteja desse tipo de exposição. Fizemos uma paródia chamada Estrela-Virgem, porque não sabíamos das condições, até que nos chamaram. Foi um certo bloqueio. Não pudemos fazer.

Eita!