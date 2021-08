Ainda sem Gabriel Neves e Carelli, São Paulo se reapresenta para treinos no CT

31/08/2021 | 15:52



Ainda sem os novos contratados, Gabriel Neves e Carelli, o São Paulo se reapresentou, nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, após o empate de domingo, no Sul, diante do Juventude. O próximo compromisso da equipe está previsto dia 12, contra o Fluminense, no Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em São Paulo, desde segunda-feira, o volante Gabriel Neves uruguaio esteve no CT nesta terça para realizar exames médicos, mas não participou das atividades com o restante do elenco são-paulino. O uruguaio deve ser apresentado ainda nesta semana.

Jonathan Calleri deverá ser apresentado na quinta-feira, após concluir sua transferência. O planejamento do técnico Hernán Crespo é que o atacante argentino seja utilizado a partir da semana que vem. Tanto Calleri como Gabriel Neves só poderão ser utilizados pelo São Paulo nesta temporada no Brasileirão.

Durante o período jogos, Crspo não vai contar com o lateral Daniel Alves e o zagueiro Miranda, que vão servir a seleção brasileira nas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.