Corinthians confirma empréstimo de Léo Natel para clube do Chipre

31/08/2021 | 15:28



A direção do Corinthians confirmou nesta terça-feira o empréstimo do atacante Léo Natel para o APOEL, do Chipre. De acordo com o clube paulista, o jogador de 24 anos foi liberado para viajar e realizar exames médicos no time europeu. Pelo acerto entre as partes, o atacante tem contrato até 30 de junho de 2022 com a nova equipe.

Segundo o Corinthians, ao fim deste vínculo, há opção de compra por parte do APOEL. O clube brasileiro não revelou os valores envolvidos na negociação. A equipe do Chipre contará com o jogador pela segunda vez. Ele já havia defendido o time na temporada 2018/19, na época também por empréstimo, porém com vínculo com o São Paulo.

Léo Natel chegou ao Corinthians no ano passado, com contrato até o fim de 2024. Foram 54 partidas e quatro gols. Sem se destacar, acabou perdendo espaço na equipe nesta temporada, mesmo diante das fragilidades do setor ofensivo corintiano, liderado pelo veterano Jô.

Nascido em Porto Alegre, Léo Natel fez caminho incomum em sua carreira, em comparação a outros jogadores. Ele começou na base do Benfica, de Portugal. E foi emprestado ao São Paulo ainda como juvenil. Em seguida, foi efetivo no time profissional do clube do Morumbi.

Passou por empréstimos ao Fortaleza e ao próprio APOEL, antes de desembarcar no rival Corinthians no ano passado.