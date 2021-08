PLOA prevê PIB de 2,51% em 2022, além de IPCA de 3,50% e Selic média de 6,63%

31/08/2021 | 15:16



O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2022 apresentado nesta terça-feira, 31, pelo Ministério da Economia prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano será de 2,51%. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada ao Congresso em abril, a previsão era de R$ 2,50%.

A projeção da PLOA para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 é de 3,50%, a mesma da LDO.

Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a estimativa é de 3,42%, ante 3,50% na LDO de abril.

Já para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de 2022, a previsão é de 4,72% na proposta de Orçamento, ante 3,57% previsto na LDO.

A estimativa da equipe econômica para a Selic média em 2022 é de 6,63% ao ano, ante 4,72% na LDO.

O PLOA também traz a projeção de um câmbio médio de R$ 5,15, mesmo valor da LDO.

Para o preço médio do barril de petróleo no próximo ano, a previsão é de US$ 70,03, ante estimativa anterior de US$ 60,95.