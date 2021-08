Motoristas encontram congestionamento na Anchieta sentido litoral

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/08/2021 | 13:33



O tráfego na via Anchieta, sentido litoral, apresenta congestionamento do km 59 ao km 64,5. Mais cedo, duas carretas quebraram sobre a faixa de rolamento, na altura do km 64,5. Neste momento a faixa 1 (da esquerda) está bloqueada no trecho e o tráfego flui pela faixa 2 (da direita). Nas outras rodovias do SAI o tráfego está fluindo normalmente.

A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), esta neste momento trabalhando para liberar a via bloqueada.

O tempo está encoberto, com boa visibilidade.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.