Camila Cabello arrasa com top transparente durante o red carpet do filme Cinderella

31/08/2021 | 13:10



Camila Cabello chamou bastante a atenção de todos durante red carpet do evento de lançamento do filme Cinderella que aconteceu na última segunda-feira, dia 30.

A cantora apareceu vestindo um top que chamou a atenção por tamanha transparência, uma saia preta com alguns detalhes lindíssimos e também um par de botas pretas com um salto enorme.

Lembrando que este vai ser o primeiro filme que conta com a participação da cantora como atriz. Lembrando que o lançamento do filme aconteceu dias depois dela negar os boatos sobre um suposto noivado com o namorado, Shawn Mendes, e em entrevista para Jimmy Fallon, Cabello revelou:

- Ele não pediu e eu não estou noiva. Eu juro por Deus, não sei em qual mão o anel de noivado vai, então às vezes eu acabo trocando de dedo. Os meus pais são casados e os dois perderam suas alianças. Literalmente, a minha mãe nunca me falou sobre isso, porque ela também não sabe.

Já em uma entrevista durante o The Late Late Show With James Corden que o namorado é daquele tipo de pessoa que fala enquanto dorme e a cantora revelou até que ele diz coisas sensuais enquanto dorme.

- Eu gosto de ler ou algo assim e ele apenas começava a dormir e começava a falar, isso iria me assusta pra caramba porque ele ficaria tipo,: Baby. Estes sentimentos. Tão gostoso. E então ele parava de falar e voltava a dormir. Essa é a primeira coisa que ele dizia quando dormia, mas falava mais pela noite.

O apresentador que adora um babado, achou super engraçado o jeitinho que a cantora falou e pediu para ela dar mais alguns detalhes.

- Eu ficava tipo: obrigada. Eu não estou fazendo nada agora, mas obrigada!.

Quem nunca?