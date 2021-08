Ribeirão Pires antecipa segunda dose prevista para o feriado prolongado

Da Redação



31/08/2021 | 12:56



A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires vai antecipar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas que estão pré-agendadas para os dias 4 (sábado), 6 (segunda-feira) e 7 (terça-feira) de setembro. Nestas datas, não haverá imunização na cidade.

Nesta quarta-feira (1), devem tomar a segunda dose quem estiver com previsão para o dia 4. Na quinta (2), será antecipada a vacinação para quem estiver programado para o dia 6. Por fim, na sexta-feira (3), devem tomar a segunda dose quem estiver com previsão para o dia 7. Segundo projeções, serão antecipadas cerca de 2.690 doses.

Para receber a segunda dose, a pessoa deve levar o documento de identificação com foto, número do CPF e a carteirinha com a data da primeira aplicação. A vacinação acontecerá no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h, tanto em formato drive thru, como para pedestres.