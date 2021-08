Produtividade do trabalho tem queda pelo 3º trimestre consecutivo, diz CNI

31/08/2021 | 12:49



A produtividade do trabalho na indústria caiu 1,6% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores. De acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira, 31, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), é o terceiro trimestre de queda consecutiva no índice.

Com a queda, o índice está em 104,2 pontos, próximo ao patamar do segundo trimestre de 2020 (103,4), quando o país foi atingido pelo início da pandemia do coronavírus.

No segundo trimestre, houve recuo de 3,8% na produção da indústria e de 2,3% nas horas trabalhadas na produção. "Essas quedas refletem as incertezas geradas pela pandemia, as dificuldades decorrentes da escassez e do alto preço dos insumos, e as restrições na demanda, geradas pela elevada desocupação e pela queda na renda", afirma a CNI.

A produtividade caiu 6,3% nos dois primeiros trimestres do ano passado e se recuperou no trimestre seguinte, quando cresceu 8%. Nos três trimestres seguintes, porém, voltou a cair e já acumula queda de 6,7% no período.

"Os fatores não são novos, mas continuam a afetar a atividade industrial e a produtividade. Diante das adversidades impostas pela pandemia, a evolução da produtividade vem sendo influenciada principalmente pela conjuntura e não por mudanças mais duradouras, como maior qualificação do trabalho ou inovações tecnológicas, o que explica sua forte oscilação ao longo de 2020 e 2021", completa a confederação.