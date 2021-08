Joelma fala sobre reaproximação com Ximbinha: Prefiro morrer!

31/08/2021 | 11:11



Você já deve ter visto que o término do casamento entre Joelma e Ximbinha em 2016 foi um tanto quanto conturbado e anda dando o que falar ainda hoje.

No último domingo, dia 29, a cantora acabou anunciando que a Banda Calypso vai voltar à estrada e avisou que o retorno do grupo não significa a reaproximação dela com seu ex-marido.

Voltar com ex? Prefiro morrer! Voltar com a minha banda, esse projeto é 100% meu!

E segundo o jornal Extra parece que o músico não gostou muito da declaração de sua ex-esposa porque segundo uma nota de Ximbinha para o jornal, ele reforça que por determinação judicial, a marca [nome da banda] pode ser usada se estiverem os dois sócios juntos.

Eita!