Whindersson Nunes lembra do filho e desabafa: Acordei com tanta saudade do João Miguel

31/08/2021 | 11:11



Whindersson Nunes usou o Twitter na manhã desta terça-feira, dia 31, para desabafar sobre a morte do filho, João Miguel. O bebê morreu em maio de 2021, depois de ter nascido prematuro.

Nos tweets, o humorista disse que gostaria de ter conhecido o filho, fruto de seu relacionamento com Maria Lina Deggan, e que ainda evita conversar sobre o assunto:

Acordei com tanta saudade do João Miguel, queria ter conhecido aquele cara, ele ia ser um cara legal, mas vai passar. Eu evito conversar sobre isso com alguém porque eu sei que vão falar algo que eu vou ficar chateado, e eu fico mesmo. Talvez Deus estivesse preparando algo.. não amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros, não, fique na sua.

Vale lembrar que Whindersson e Maria Lina, que estavam noivos, anunciaram o término do relacionamento no dia 13 de agosto de 2021, depois de ficarem dez meses juntos.