Chaves é o novo jogo de voz do Google Assistente

O voice game da Turma do Chaves, que chega ao Brasil na versão em português, é a nova action do Google Assistente. Usuários podem brincar com o jogo a partir de qualquer dispositivo Android, iOS, ou ainda caixas de som inteligentes com o Google Assistente integrado, como o Nest Audio e o Nest Mini.

Para ativar o jogo, basta chamar o Google Assistente com o ‘OK Google’ e pedir para ‘falar com Turma do Chaves’. Em seguida, você poderá interagir com os personagens . Também dá para desafiar amigos que são fãs da série ou chamar a família para se entreter juntos.

O voice game traz três modalidades: complete a frase, histórias e o que é, o que é. Todas as interações em português foram gravadas pelos mesmos dubladores da versão brasileira do desenho animado, que estreou no Brasil em 2007 e teve sete temporadas.

A nova action Turma do Chaves do Google Assistente é gratuita e voltada para crianças de 6 a 12 anos. O game foi desenvolvido pela Gigigo, com conteúdo projetado pelo Grupo Chespirito – contando ainda com a participação de grupos de fãs como Fórum Chaves e O Melhor do CH.

Conheça mais voice games do Google Assistente

Neste ano, o Google Assistente vem trazendo várias novidades para interagir e brincar em seu dispositivo móvel ou caixa de som inteligente. Entre elas, as versões para voz dos jogos de tabuleiro Imaginação, Master e Perfil, da Grow, desenvolvidas pela VUX Studios. Para ativá-las, basta perguntar ao assistente ‘falar com (nome do game)’.