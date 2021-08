Caiu a internet? Veja dicas para resolver o problema sozinho

Da Redação

Do 33Giga



31/08/2021 | 10:18



Com mais pessoas em casa por causa da pandemia e com a família usando a internet por mais tempo e para mais atividades, é normal que o sinal possa oscilar ou mesmo ficar indisponível por alguns momentos do dia. Não à toa, os problemas de acesso estão entre as principais queixas dos consumidores.

Entretanto, muitas vezes, é possível restabelecer o sinal de internet (ou mesmo melhorá-lo) com alguns passos simples. A seguir, veja dicas do 33Giga e da Proteste, de como fazer isso sem grandes dificuldades.

Opções para recuperar a internet

Antes de ligar para o SAC, tente algumas práticas para restabelecer o sinal de internet. Afinal, pode ser mais rápido e menos estressante resolver o problema por conta própria. Muitas empresas, ao receber relatos sobre problemas com internet, dão as mesmas instruções listadas aqui. Por isso, antecipe-se e, caso enfrente qualquer instabilidade com seu sinal, siga o checklist abaixo para resolver essa questão.

Reiniciar o modem

É sempre a primeira coisa que o atendente do SAC pede pra você fazer em caso de queda do sinal de internet. E esse não é um procedimento padrão feito para enrolar o usuário. Trata-se de um dos métodos mais eficazes para a restabelecer o sinal de internet. Portanto, se a internet cair, desligue o modem e ligue novamente após alguns minutos.

Troque o wi-fi pelo cabo LAN

A conexão sem fio, até agora, não é mais rápida e estável que o sinal fornecido por um cabo LAN. Por isso, para saber se a internet fora do ar é um problema do sinal de wi-fi, conecte um cabo de rede saindo diretamente do modem para o seu computador.

Se a conexão voltar a funcionar, significa que o problema está no wi-fi. E, provavelmente, você só vai conseguir resolver investindo em um novo roteador ou pedindo a troca pela operadora, caso o roteador seja um aparelho cedido.

Checagem dos cabos

Um único cabo de conexão desgastado pode interromper sua conexão ou deixá-la mais lenta . Por isso, verifique a qualidade dos fios. Para isso, procure ter alguns cabos em casa para emergências que precise substituí-lo. Isso vale tanto para o cabo que sai da parede para o roteador, quanto para os cabos que chegam ao PC. Isso pode restabelecer o sinal de internet rapidamente.

Mude o canal da rede wi-fi

Trata-se de um campo mais técnico, porém nada complicado. Reconfigure seu roteador pelo endereço padrão, que normalmente é 192.168.1.1. Busque por configurações, ou settings, em inglês, depois WLAN, ou wireless, e altere o “channel”. Outra opção é tentar usar o software inSSider, ou algum semelhante, para descobrir qual canal tem o melhor desempenho .

Reveja sua senha de proteção

Seus vizinhos podem estar “roubando” a sua internet. Se o seu sinal é aberto, não precisa de senha para conectar, essa é uma possibilidade bem real. Muitas pessoas podem estar conectadas à sua rede e fazendo a velocidade diminuir ou cair. Por isso, busque colocar senhas, de preferência, não comuns. Assim, apenas pessoas autorizadas vão poder usar sua rede.

Avalie programas, firewall e vírus

Caso a internet esteja instável em apenas um dispositivo na sua casa e boa em outros, é provável que esteja com algum problema, como um vírus ou qualquer outro malware. Descubra o problema testando a conexão em outros dispositivos. Se estiver tudo bem com os outros, tente identificar o que pode estar prejudicando a conexão em apenas um aparelho específico, com o uso de programas internet security .

É hora de ligar para o SAC

Se você chegou até aqui e a sua internet ainda está ruim, então é preciso pedir ajuda à operadora de internet que o serviço foi contratado. Ela prontamente vai atuar para solucionar o problema. Informe todos os passos que já foram realizados, assim, a empresa saberá quais alternativas de restabelecer o sinal de internet não deram certo.

Antes de ligar para o SAC, contudo, é necessário que o consumidor verifique não só as condições do seu contrato, como também o pagamento das faturas. Após a confirmação, é necessário que o consumidor informe a data e horário que o serviço foi suspenso.

“Segundo determina a Lei do SAC, a operadora é obrigada a fornecer não só o número do protocolo das ligações, como também sua gravação, que deverá ficar disponível por 90 dias, a pedido do consumidor. Esse, por sua vez, poderá realizar a gravação das mesmas, sendo necessário, nesse caso, que seja informado ao atendente sobre o mesmo”, afirma o especialista em Defesa do Consumidor da Proteste, Adriano Fonseca.

“Com o protocolo, o consumidor conseguirá acompanhar o procedimento relacionado à reclamação aberta. Caso não seja resolvido pelo SAC, ele poderá informar o protocolo em demais tentativas, como no pedido de auxílio de nossos especialistas”, complementa.

Como medir o sinal de internet

Se você ou sua família está com dúvida se o sinal de internet está bom, é possível realizar o teste para verificar se a velocidade é a mesma que a contratada com a prestadora do serviço. Você pode utilizar o teste de velocidade do 33Giga em https://33giga.com.br/teste-de-velocidade.

Com ele, é possível descobrir se a operadora está fornecendo a velocidade de conexão que foi contratada. As empresas são obrigadas a disponibilizar, no mínimo, 80% da velocidade média adquirida no plano. A porcentagem pode variar um pouco.

Caso o sinal da sua internet esteja muito ruim ou a velocidade esteja abaixo do contratado, você pode reclamar.