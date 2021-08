Pyong e Dinei se tornam comandantes e equipe Esmeralda vence última prova em equipe; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

31/08/2021 | 00:10



O clima ficou tenso na Ilha Record! Após vencer o Desafio de Sobrevivência na semana passada, Pyong Lee se tornou o comandante da equipe Esmeralda. No episódio que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 30, os moradores da Caverna do Exílio, por votação, decidiram que Lucas Selfie concorreria a última prova em equipe do reality. O comediante teve o poder de escolher o cabeça da equipe Rubi: Dinei - lembrando que Selfie já estava há pelo menos três semanas exilado.

Na prova, os participantes precisavam carregar o comandante da equipe, que estava dentro de uma carroça, até uma estrutura de ferro - e aí o líder tinha que, com um mosquetão, retirar saquinhos contendo letras para a montagem de um enigma que levaria até uma bandeira. Durante a competição da equipe Rubi, Dinei sofreu um acidente e precisou de cuidados médicos - Any, Lucas Selfie e Mirella finalizaram o desafio com o time desfalcado.

A equipe Esmeralda, composta por Pyong, Nadja, Laura e Valesca, terminou a prova mais rápido e se tornou vencedora. Por sua vez, Lucas Selfie, membro do time perdedor, precisou voltar para a Caverna do Exílio.