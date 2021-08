Trocando talentos por tão lentos

Rodermil Pizzo



30/08/2021 | 23:59



O maior erro que uma empresa pode cometer quando se trata de retomada ou reascensão financeira é iniciar pelo simplista, optando por demitir profissionais de alto desempenho com olhar unicamente em seus salários. O famoso corte de gastos, à luz da preguiça racional, é efetivamente a atitude de um líder acéfalo.

Cortar competências significa piorar o desempenho do conjunto como um todo. Em curto prazo pode até parecer uma ótima opção, todavia, a médio e a longo prazos o preço a se pagar por esta decisão será desastroso.

Como sabemos, a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a quantidade. Neste momento crucial, a análise criteriosa da dosagem se faz necessário. O erro nos cortes poderá levar a empresa à bancarrota.

Tenho acompanhado a movimentação no setor de turismo desde o início da crise sanitária. Notoriamente houve uma grande dança nas cadeiras. Um problema ainda maior é que sempre tal alternância no poder inferirá e desmotivará os cargos abaixo. Em simultaneidade, e oportunamente, surgem amigos, parentes, amantes e vizinhos desempregados para serem indicados por tal novo líder, com o famoso bordão: “Eu trarei minha equipe”. A partir daí, está lançada a sorte.

A mudança de gestão alterna toda a rotina conhecida e funcional, passando às vezes até três ou quatro meses de treinamento da nova equipe e, neste intervalo de ajuste, outras empresas surgem e passam a ocupar a lacuna e a ganhar espaço no cenário.

Em tempos de crise absurda, não se pode optar por mudanças radicais. Isso pode levar a empresa à letargia. Trocar talentos pode deixar a engrenagem morosa. Os líderes deveriam saber desta regra básica. De onde surgem estes mártires e suas ideias mirabolantes?

Se considerarmos que as empresas que nascem neste momento não arrastam correntes e prejuízos do passado e ainda absorvem estes talentos descartados, isso as permite se tornar altamente produtivas, pois, com caixa no azul, alto conhecimento de mercado absorvido pelas equipes descartadas e motivação destes pelo novo desafio, será uma questão de contagem regressiva em 1,2,3... Oops... 3,2,1... para perder a posição de liderança.

Capacidade e qualidade têm preço. A economia de talentos é efetivamente a pior decisão a se tomar. Ah, desculpe, é a segunda; a primeira mesmo é o nepotismo.

Rodermil Pizzo tem 36 anos de atividades no turismo. É jornalista, empresário, professor universitário e mestre em hospitalidade. Esta coluna é atualizada todas as terças-feiras. E-mail: rodermil@dgabc.com.br