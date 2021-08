São Paulo cria distritos turísticos de olho na retomada da economia

Wilson Marini

Da APJ



30/08/2021 | 23:49



O governo estadual regulamentou, por meio de decreto publicado nesta quinta-feira (26/8), a instituição dos Distritos Turísticos no Estado de São Paulo. O texto detalha as condições para que uma região se submeta ao processo de avaliação e se candidate ao posto de Distrito Turístico. É necessário comprovar fluxo turístico e potencial de expansão, atestar atributos naturais, relevância histórica, presença de complexos de lazer, de parques temáticos ou orlas marítimas. A medida tem o objetivo de estimular a atividade do turismo no esperado período pós-pandemia. Na visão do governo, os turistas tendem a fazer viagens domésticas de curta distância, por segurança sanitária, o que potencialmente favorecerá as cidades com locais turísticos capazes de atrair público do próprio estado e de outras regiões do país. O governo paulista assumiu como política pública o desafio de apostar no desenvolvimento turístico como motor da economia, diz o secretário de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz.



Atração de investimentos

Os distritos podem ter área menor do que um município ou avançar por regiões vizinhas. Há inúmeras regiões de grande potencial para se tornar Distritos Turísticos no Estado, entre elas, Olímpia, com seus parques de águas; Serra Azul, com os centros de compras e parques temáticos; além do Vale do Ribeira e da região central de São Paulo. Os distritos serão áreas de fomento ao setor, com alto impacto na oferta de empregos e no fluxo de turistas. Ao se tornarem distritos turísticos, os municípios terão condições especiais para atrair investimentos privados âncora, fomentar o empreendedorismo e potencializar a vocação turística da região.



Olímpia

O município de Olímpia inaugurará dia 2 o maior resort multipropriedade do Brasil, com mais de mil unidades habitacionais, ocasião que também deve oficializar uma parte do município como primeiro Distrito Turístico do Estado de São Paulo.



Logística

A Logum Logística, considerada pioneira na construção e operação de dutos exclusivos para o transporte de etanol, realizou sua primeira operação de exportação. Foram carregados aproximadamente 40 milhões de litros de etanol, embarcados no Porto de Ilha D’Água (RJ) e tendo como destino o mercado da Califórnia, nos Estados Unidos. O sistema dutoviário da Logum transportou o biocombustível por mais de 745 quilômetros, a partir de seu terminal em Ribeirão Preto, segundo o site Portos & Navios.



A céu aberto

A Avenida Maurílio Biagi, em Ribeirão Preto, deve receber, a partir de 2022, um open mall - shopping a céu aberto. É o terceiro projeto semelhante em andamento na cidade. O centro comercial terá 2.198 m² de área construída, com capacidade para atender cerca de 350 pessoas. Serão nove lojas destinadas ao varejo, departamentos, prestação de serviço, farmácia, academia, café, lotérica, lavanderia, cabeleireiros, entre outros. (ACidade On)



Sorocaba: avanço

A empresa SensaIOTech, startup voltada ao agronegócio de Sorocaba, criou uma armadilha, dotada de inteligência artificial, capaz de detectar, identificar e quantificar as pragas no campo. Entre os benefícios, a solução facilita o combate preventivo e mais assertivo no trabalho de cultivo e colheita de grãos, sementes e outros produtos agrícolas.

A startup foi convidada pela Embrapa a apresentar o produto no evento 5G Rural, em Londrina. (Cruzeiro do Sul, Rede APJ)



Smart City ao alcance

A crescente busca das cidades pelas facilidades trazidas pelos conceitos e princípios baseados nas Smart Cities está mexendo com o mercado de tecnologia voltada à gestão dos municípios. A Eicon, empresa paulista que desenvolve soluções de gestão nas áreas tributárias, saúde e educação para diversos municípios, lançou nova plataforma para facilitar a vida do cidadão que precisa de serviços públicos. Em um portal e um app, a solução agrega os serviços disponibilizados pela prefeitura com a possibilidade de o usuário avaliar o atendimento recebido.



Versatilidade

“As prefeituras, em sua maioria, não prestam um bom serviço online para o cidadão. Tudo fica descentralizado e às vezes até escondido em vários sites, dificultando o acesso principalmente das classes C, D e E, que são quem mais precisam de serviços”, diz Luiz Alberto Rodrigues, CEO do grupo. “O que fazemos é usar o conceito de ‘tudo a dois cliques’, em que o usuário pode desde pedir uma poda de árvore até emitir uma certidão no mesmo ambiente, no mesmo site”.



Breves

? A rede Supermercados Lopes inaugurou esta semana sua primeira loja no Grande ABC, em Santo André.

? A GasBrasiliano iniciou obras de construção da rede do projeto “Cidades Sustentáveis” na região de Presidente Prudente.

? A Eaton passou a produzir na fábrica de Valinhos a linha de válvulas de combustíveis ORVR, aplicadas em tanques de combustível de veículos flex para reduzir a emissão de vapores tóxicos.

? A Escola do Senai inaugurou novas instalações em Jacareí, no Vale do Paraíba.