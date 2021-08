Fortaleza e Cuiabá empatam sem gols em noite de estreia de Lucas Lima

30/08/2021 | 23:46



Num confronto bastante truncado, Fortaleza e Cuiabá ficaram num empate sem gols, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), no encerramento da 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira à noite. A partida marcou a estreia de Lucas Lima no time cearense. Emprestado pelo Palmeiras, o meia entrou no segundo tempo.

Com o resultado, o Fortaleza segue na terceira posição, agora com 33 pontos ganhos. Já o Cuiabá foi a 21, mas caiu para o 15.º lugar. O detalhe é que este foi o nono empate do time mato-grossense no campeonato mesmo número que o Ceará.

Como esperado, o Fortaleza teve mais posse de bola durante os primeiros 45 minutos, mas não transformou a superioridade em gols. Na melhor oportunidade, aos 26, David saiu da área e cruzou para Yago Pikachu cabecear e mandar nas mãos do goleiro Walter.

O Cuiabá suportou a pressão do time cearense e optou por ser mais ofensivo apenas na reta final da etapa inicial. Aos 39, Clayson cobrou escanteio e a bola sobrou para Cabrera finalizar e exigir boa defesa de Marcelo Boeck. Depois, aos 43, Pepê lançou João Lucas, que finalizou forte e exigiu nova defesa do goleiro do Fortaleza.

No segundo tempo, o Fortaleza seguiu ditando o ritmo da partida, mas ainda tendo dificuldades para passar pela marcação do Cuiabá. Tanto é que abusou dos cruzamentos da área e facilitou a vida dos adversários.

O Cuiabá apostou nos contra-ataques e foi assim que quase fez o primeiro gol. Aos 21, Uendel tabelou com Osman e finalizou para ótima defesa de Marcelo Boeck. E o Fortaleza respondeu aos 41, quando Romarinho cruzou e Igor Torres cabeceou com perigo, mas nas mãos de Walter.

Aos 44, Yago Pikachu cobrou falta e acertou o travessão de Walter, na última chance antes do apito final na capital cearense.

O Fortaleza volta a campo no sábado para enfrentar o Bahia, às 21 horas, em Pituaçu, em

Salvador (BA). Já o Cuiabá, no mesmo dia e horário receberá o Santos, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 CUIABÁ

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson (Lucas Lima), Matheus Vargas (Romarinho) e Lucas Crispim (Henríquez); Robson (Igor Torres) e David (Wellington Paulista). Técnico: Juan Vojvoda.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão (Wálber) e Uendel; Auremir (Yuri Lima), Camilo (Jonathan Cafu) e Pepê; Cabrera (Osman), Jenison (Rafael Elias) e Clayson. Técnico: Jorginho Campos.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Igor Torres e Felipe (Fortaleza); Yuri Lima, Pepê, Jenison, Clayson e Rafael Elias (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).