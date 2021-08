Instabilidade em Rio Grande

Do Diário do Grande ABC



30/08/2021 | 23:59



Um barril de pólvora prestes a explodir. É assim que observadores da cena política definem Rio Grande da Serra. Perdendo aliados a cada dia na Câmara, o prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) começa a sofrer as consequências da disputa fratricida pelo poder que se instalou no município. Os analistas mais afoitos apostam que o chefe do Executivo não chega ao fim dos quatro anos de gestão sentado na cadeira. Nos bastidores, aventam-se ao menos três possibilidades que têm robustez necessária para iniciar um processo de impeachment no Legislativo.



É razoavelmente fácil identificar a gênese da crise política em Rio Grande. Seu início remonta à disputa eleitoral. Claudinho, ainda no Podemos, tornou-se prefeito ao vencer pleito acirradíssimo pela diferença de apenas 431 votos sobre o vereador Akira Auriani (PSB). Ao sentar-se na cadeira, por inabilidade política, não conseguiu cicatrizar as feridas abertas durante a campanha. Pelo contrário; acentuou-as. Foi perdendo adepto atrás de adepto, o que incluiu a própria vice-prefeita, Penha Fumagalli (PTB), que desembarcou do governo descarregando artilharia pesada sobre o antigo companheiro – chegou a dizer que o governo estava “à deriva”.



Sem conseguir arrumar a casa sozinho, buscou socorro além-território. Associou-se ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que estimulou o ex-petista a se tornar tucano. Com isso, Claudinho da Geladeira se isolou dos demais chefes do Executivo, a maior parte formada por desafetos do são-bernardense. Em vez de resolver um problema, criou outros. Ontem, o prefeito perdeu mais um vereador da base: Israel Mendonça (PDT).



Agora, apenas quatro dos 13 vereadores rio-grandenses mantêm-se fiéis ao Paço, mas não se sabe até quando. Já os oposicionistas são nove, a ampla maioria. Somente este aspecto já dá ideia das dificuldades que o neotucano terá para gerir o município. E tudo isso ainda no primeiro ano de mandato. De equívoco em equívoco, Claudinho da Geladeira inviabiliza seu maior sonho: ser um dos grandes prefeitos da história de Rio Grande.