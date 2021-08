Poit afirma que região terá peso total no projeto ao governo de SP

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



31/08/2021 | 00:01



O deputado federal Vinicius Poit, pré-candidato do Novo ao governo do Estado, cumpriu agenda em Santo André e assegurou que modelos de política econômica implementados na cidade servirão de inspiração para sua plataforma de governo, a ser apresentada ao eleitor no ano que vem.

Poit percorreu Santo André durante todo o dia, com reuniões com filiados do partido, com o prefeito Paulo Serra (PSDB), com integrantes da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e na sede do Diário. “O Grande ABC terá peso total (no projeto eleitoral no ano que vem).”

Com origens na região – nasceu em São Bernardo e estudou em Santo André -, Poit elogiou medidas adotadas pelo governo tucano e também via Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para buscar outras vocações econômicas na região. As sete cidades sempre foram conhecidas como polo automobilístico por causa das grandes montadoras, mas o forte processo de desindustrialização das últimas três décadas tem levado autoridades a discutir alternativas para o futuro financeiro.

“O Grande ABC sempre teve protagonismo no Brasil, ultrapassando os limites do Estado. Tem protagonismo histórico com relação à indústria e temos visto um esforço do Consórcio, que é presidido pelo prefeito Paulinho Serra, com ótimo trabalho, para mudar a chave. Buscando ações de capacitação da área de serviços, de tecnologia e da inovação”, disse Poit, que tomou conhecimento do parque tecnológico andreense com o hub de inovação em conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evandro Banzato. “É modelo para outros locais do Brasil. É isso que queremos implementar no governo do Estado.”

Poit teve o nome aprovado em seleção do Novo para ser pré-candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes. Em 2018, foi candidato a deputado federal e eleito com 207 mil votos – quase 20 mil deles do Grande ABC. O mandato foi caracterizado por enfoque nas discussões de inovação econômica. Ele foi o relator, por exemplo, do marco legal das startups, cujo propósito é regular e impulsionar esse setor nacionalmente.

Na passagem por Santo André, Poit esteve acompanhado do dirigente estadual César Parluto, do advogado Paulo Proieti, andreense aprovado no processo de seleção para ser pré-candidato a deputado federal no ano que vem, e do ex-candidato a vereador Thiago Rocha (PSD). Almoçou com as lideranças do Novo no Grande ABC, entre elas, a vereadora de São Caetano Thai Spinello, única parlamentar do partido nas sete cidades.