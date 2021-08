PPA e empréstimo de R$ 25 mi entram em apreciação

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



31/08/2021 | 00:58



Projetos do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o PPA (Plano Plurianual) de investimento de 2022 a 2025 e o pedido de autorização para contrair empréstimo no valor de até R$ 25 milhões junto à Caixa devem entrar em apreciação na Câmara ainda nesta semana. As matérias, de acordo com interlocutores do Paço, são consideradas prioritárias neste momento, inseridas, possivelmente, como item de inclusão na sessão ordinária de quinta-feira.

O texto do PPA introduz a ideia do plano de metas apresentado pela gestão tucana para os próximos quatro anos. Entre os principais pontos do documento está a proposta de consolidar PPPs (Parcerias Público-Privadas) no período, elencando na lista o plano de recuperação do Parque Natural do Pedroso, estimado inicialmente em R$ 300 mil, assim como a gestão de resíduos sólidos urbanos, avaliada em R$ 12,2 milhões. O projeto, no entanto, não contempla, a princípio, a proposta de fazer a iniciativa também em cemitérios municipais – cita manutenção de funcionamento da autarquia e servidores públicos.

Paulo Serra já adiantou que há estudo a respeito da implantação do modelo de PPP para o Parque do Pedroso. Em relação à chamada PPP do Lixo, a Peralta Ambiental é a responsável pelo estudo técnico de viabilidade da medida.

Já a solicitação de aval para a operação de crédito, que trata de financiar plano de modernização administrativa, será termômetro do clima do plenário diante da necessidade de dois terços de apoio parlamentar para concretizar a aprovação. A articulação no Legislativo ainda está em exame no Paço depois que o então líder do governo na casa, vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB), decidiu entregar a função, sob alegação de falta de diálogo. O governo não definiu quem vai substituir o tucano no posto.

O programa envolvendo o empréstimo tende a ser executado pela pasta de Administração e Inovação, gerida atualmente por Almir Cicote (Avante), e tem como objetivo aplicar a modernização da gestão administrativa, fiscal, financeira e patrimonial, “tornando mais efetivo o sistema fiscal vigente”. A ideia da gestão andreense é dar andamento aos procedimentos logo após a assinatura do contrato, com previsão inicial em novembro.