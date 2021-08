Ramalhão tem 6 possibilidades de adversários para o mata-mata

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/08/2021 | 22:28



Classificado antecipadamente para o mata-mata do Brasileiro da Série D após vencer o Boavista-RJ por 2 a 0, no Rio de Janeiro, o Santo André define no sábado, às 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema, contra o Bangu-RJ, em qual posição encerrará sua participação na primeira fase. Consequentemente, definirá contra quem jogará na fase eliminatória. É certo que o adversário virá do Grupo 8. Porém, são seis possibilidades de rival.

Se o Ramalhão for líder, enfrentará o quarto colocado. Se terminar na atual posição (vice), pegará o terceiro. E assim por diante. Atualmente o cenário da Chave 8 tem o Cascavel-PR em primeiro, com 27, seguido do Joinville-SC, com 25 (ambos estão invictos e classificados). Na terceira colocação aparece o Caxias-RS, com 17, mesma pontuação do Juventus-SC, que é o quarto. Esportivo-RS e Marcílio Dias-SC, ambos com 15, ainda têm chances matemáticas e podem surgir no caminho andreense. Seja quem vier, o técnico Wilson Júnior prometeu estar pronto.

“Mata-mata é campeonato diferente. Não dá para ficar escolhendo adversário, a Série D é muito difícil, com equipes de investimento alto, outras que mantiveram o time desde o Estadual, então estamos avaliando e estudando todos os possíveis adversários”, afirmou.

Dois pontos abaixo da Portuguesa na classificação, o Santo André ainda pode terminar como líder da chave, próxima meta do time. O comandante andreense afirmou que, apesar da classificação prévia, não poupará esforços para alcançar este objetivo. “A gente trabalha por meta curta. A primeira foi cumprida. A gente vem em momento bom”, exaltou. “Alguns jogadores estão suspensos e não vão jogar, mas não vou usar como teste, até porque temos a condição de acabar em primeiro e este é o nosso objetivo de momento. Se tiver alguma situação de desgaste ou cartão, não vou arriscar, mas vamos com o que temos de melhor”, concluiu.

Para sábado, Wilson Júnior não poderá contar com Fabrício Araújo, Hayllan e Denis Germano, suspensos.