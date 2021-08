Do Dgabc.com.br



31/08/2021



A Companhia de Danças de Diadema realiza, em setembro, circulação virtual de seu novo espetáculo SCinestesia, concebido pela diretora e coreógrafa Ana Bottosso. A exibição gratuita integra a programação cultural de cidades como Santo André, Diadema, Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e Pirassununga.

Em Diadema, a sessão acontece quinta-feira, às 20h, pelo Youtube e Facebook da Secretaria de Cultura da cidade. Já em Santo André, a apresentação será dia 17, às 20h, mesmo dia da exibição em Pirassununga, pelo Youtube da Companhia de Danças de Diadema e da Prefeitura de Pirassununga. Em Caraguatatuba, o evento será sexta-feira, às 20h, pelo Youtube e Facebook da Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba). Por fim, em Mogi das Cruzes o evento será sábado, pelo Youtube da prefeitura, integrando a programação dos 460 anos da cidade. Após as exibições, acontecem bate-papos ao vivo com mediação da professora e curadora Cássia Navas (quinta e sábado) e do crítico Henrique Rochelle (sexta-feira e dia 17), além de participação de integrantes da Companhia de Danças de Diadema.

SCinestesia transita pelo universo do surrealismo, associado às possibilidades de integração entre dança contemporânea, teatro, música e artes visuais. No processo criativo, a companhia contou com a colaboração do ator e diretor teatral Matteo Bonfitto (Performa Teatro) e do músico e compositor Luciano Sallum (Grupo Pedra Branca).

No espetáculo, de acordo com a companhia, “as possibilidades se multiplicam a cada repetição dos hábitos mais corriqueiros. Eles podem parecer, mas nunca são iguais. Como processo de ação x reação, tudo pode se modificar a partir de mínima desordem, da ocorrência do inesperado, do acaso da vida. Ao percebermos que as realidades são construções, uma pergunta inusitada surge: seriam elas – e nós mesmos – transformáveis?”

O projeto SCinestesia foi viabilizado pelo edital 03.2019 – Produção e Temporada de Espetáculos Inéditos de Dança no Estado, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado. A Companhia de Danças de Diadema tem apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura e da Associação Projeto Brasileiro de Dança.