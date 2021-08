Do Dgabc.com.br



31/08/2021 | 00:01



O descarte adequado de resíduos produzidos por salões de beleza é – ou deveria ser – preocupação do setor, já que itens como tintura, cremes faciais e esmaltes têm enorme potencial para poluir o meio ambiente se jogados em qualquer lugar. Pensando nisso, a Dinâmica Ambiental, empresa de Diadema, lançou há quase quatro anos o programa Beleza Verde, que capacita os profissionais do setor para a destinação correta de embalagens e restos de insumos. No Grande ABC, o salão Susana Ribeiro, que fica em Santo André, é o único a participar da iniciativa e recebeu recentemente o selo bronze, se capacitando para coletar materiais usados na cidade.

Com o reconhecimento e a capacitação adquirida, o salão Suzana Ribeiro poderá, por exemplo, receber de seus clientes embalagens de xampu e condicionador utilizados no âmbito doméstico. “A classificação do salão de beleza é de acordo com a evolução ambiental e de sustentabilidade. Para ser ouro, por exemplo, o espaço deve capitar energia solar e ter água de reúso”, contou Marcio Mattana, gerente de novos negócios da Dinâmica.

Participando do projeto há dois anos, a proprietária Susana Ribeiro conta que o lixo produzido sempre foi preocupação e após aderir ao projeto tudo é destinado corretamente nos coletores do salão, para posterior recolhimento por parte da Dinâmica Ambiental. “Todos os meus colaboradores foram capacitados e recebem treinamento para descartar de forma correta o lixo produzido”, contou Susana.

Todo o material recolhido é segregado e tem destino de acordo com sua composição. Vidros de esmalte, por exemplo, após a separação do produto e da embalagem, o líquido que restou vira matéria-prima para a fabricação de solvente e zarcão. O plástico e o vidro são vendidos, gerando renda para cooperativas e atuando diretamente na preservação do meio ambiente.

Com sede em Diadema e presente em quatro Estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina –, o programa visa atrair mais empresas em Santo André e no Grande ABC. Madrinha do projeto do salão Susana Ribeiro e cliente do espaço, a vereadora Ana Veterinária (DEM) valida a iniciativa e a partir da premiação irá colaborar na divulgação do ecoponto que será montado. “Vou atuar diretamente para que mais salões da cidade implantem esse excelente projeto, que ajuda o meio ambiente e reverte renda para cooperativas”, comentou.

Atualmente, mais de 100 salões fazem parte do projeto e para aderir à ação basta entrar em contato por meio do site www.dinamicaambiental.com.br.